Xiaomi Mi 11 представлен официально — Snapdragon 888, 108 Мп, 4600 мА*ч, Harman Kardon

Первый в мире на Snapdragon 888.

Китайский техногигант Xiaomi наконец-то показал свой топовый Xiaomi Mi 11. Это первый в истории смартфон на базе флагманского чипсета Snapdragon 888 от Qualcomm.

Остальные характеристики не менее впечатляющие.

Технические характеристики Xiaomi Mi 11

Параметры следующие:

SoC: Qualcomm Snapdragon 888;

6,81-дюймовый OLED-дисплей разрешением Quad HD+, частотой обновления экрана 120 Гц, яркостью 1500 нит, дисплей защищен современным и сверхпрочным стеклом Gorilla Glass Victus;

Объем ОЗУ: 8 или 12 ГБ формата LPDDR5;

Накопитель на 128 или 256 ГБ (тип UFS 3.1);

Батарея: 4600 мА*ч;

Скоростная зарядка мощностью 55 Вт;

Быстрая беспроводная зарядка на 50 Вт;

Реверсивная зарядка мощностью 10 Вт;

Основная камера: 3 датчика, главный на 108 Мп, ультраширокоугольный на 13 Мп, макрокамера на 5 Мп;

Звуковая стереосистема от именитой фирмы Harman Kardon;

Запись видео с разрешением 8K на скорости 30 fps.

Цена Xiaomi Mi 11

Стоимость различных версий следующая:

Xiaomi Mi 11 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ — 3999 юаней (эквивалент 610 долларов);

Xiaomi Mi 11 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ — 4299 юаней (эквивалент 660 долларов);

Xiaomi Mi 11 с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ — 4699 юаней (эквивалент 720 долларов).

Дата выхода Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 поступит в продажу 1 января 2021 года в Китае. О сроках его появления в Европе, а также России, пока информации нет.

Источник: Gizmochina

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