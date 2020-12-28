Xiaomi Mi 11 представлен официально — Snapdragon 888, 108 Мп, 4600 мА*ч, Harman Kardon
Первый в мире на Snapdragon 888.
Китайский техногигант Xiaomi наконец-то показал свой топовый Xiaomi Mi 11. Это первый в истории смартфон на базе флагманского чипсета Snapdragon 888 от Qualcomm.
Остальные характеристики не менее впечатляющие.
Технические характеристики Xiaomi Mi 11
Параметры следующие:
- SoC: Qualcomm Snapdragon 888;
- 6,81-дюймовый OLED-дисплей разрешением Quad HD+, частотой обновления экрана 120 Гц, яркостью 1500 нит, дисплей защищен современным и сверхпрочным стеклом Gorilla Glass Victus;
- Объем ОЗУ: 8 или 12 ГБ формата LPDDR5;
- Накопитель на 128 или 256 ГБ (тип UFS 3.1);
- Батарея: 4600 мА*ч;
- Скоростная зарядка мощностью 55 Вт;
- Быстрая беспроводная зарядка на 50 Вт;
- Реверсивная зарядка мощностью 10 Вт;
- Основная камера: 3 датчика, главный на 108 Мп, ультраширокоугольный на 13 Мп, макрокамера на 5 Мп;
- Звуковая стереосистема от именитой фирмы Harman Kardon;
- Запись видео с разрешением 8K на скорости 30 fps.
Цена Xiaomi Mi 11
Стоимость различных версий следующая:
- Xiaomi Mi 11 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ — 3999 юаней (эквивалент 610 долларов);
- Xiaomi Mi 11 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ — 4299 юаней (эквивалент 660 долларов);
- Xiaomi Mi 11 с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ — 4699 юаней (эквивалент 720 долларов).
Дата выхода Xiaomi Mi 11
Xiaomi Mi 11 поступит в продажу 1 января 2021 года в Китае. О сроках его появления в Европе, а также России, пока информации нет.
Источник: Gizmochina
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