Xiaomi Mi 11 Pro: подробности, камеры, цена, выход в России

Улучшенный флагман 2021.



Всем привет, Xiaomi уже показала миру свой новый флагман – Mi 11. Но это не вся новая линейка топов из Китая. Мы собрали подробности об улучшенной версии – Mi 11 Pro. Поехали!

Про сам Mi 11 вы уже всё знаете, а если нет, то здесь все подробности. Чем же будет отличаться Pro-шка от обычной 11-й версии?

Самые главные отличия кроются в камере: модуля будет уже 4, но этим нас уже не удивить. А 120-кратным зумом? Да, это не самое важное в мобильной съёмке, но возможность крутая. Ещё будет более продвинутая работа с HDR, так что сочность у каждой фотографии станет выше.

А ещё? Изменений не очень много:

Увеличенный накопитель – до 512 ГБ, а оперативки доступно только 12 ГБ. Напомню, что у стандартного Mi 11 памяти может быть 128 и 256 ГБ, а оперативки 8 и 12 ГБ.

Разрешение дисплея тоже вырастет.

Улучшат селфи-камеру.

В остальном те же: 888 от Snapdragon, 6,81″ OLED с обновлением картинки в 120 Гц, очень быстрая зарядка до 55Вт и АКБ на 4800 мАч.

Анонс ожидается в феврале 2021. О цене пока не сообщается, но ждём что-то около $820, для России это означает около 59990 руб.

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