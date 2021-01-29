Xiaomi Mi 11 Pro получит двухэлементную батарею на 5000 мАч
Будет работать долго.
Флагман Mi 11 уже представлен. Теперь компания Xiaomi готовится к выпуску Mi 11 Pro. Это более продвинутая версия оригинала.
Анонс смартфона ожидается в последнюю неделю февраля. Скрасить время до релиза помогут свежие утечки. В них говорится об аккумуляторе устройства.
Во-первых, инсайдеры раскрыли емкость батареи – 5000 мАч. Часто искать розетку не придется. Адекватная автономность гарантируется.
Во-вторых, известна конструкция источника питания. Xiaomi использовала двухэлементную схему. Зачем? Ради повышения эффективности быстрой зарядки мощностью 200 Вт.
Имеется в виду суммарный показатель. Проводная “подпитка” на 120 Вт и 80-ваттная беспроводная. Если, конечно, верить слухам.
Насколько информаторы точны – узнаем в конце февраля.
Источник: gizmochina.com
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