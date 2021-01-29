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Xiaomi Mi 11 Pro получит двухэлементную батарею на 5000 мАч

29 Янв, 2021

Xiaomi Mi 11 Pro получит двухэлементную батарею на 5000 мАч

Будет работать долго.

Флагман Mi 11 уже представлен. Теперь компания Xiaomi готовится к выпуску Mi 11 Pro. Это более продвинутая версия оригинала.

Анонс смартфона ожидается в последнюю неделю февраля. Скрасить время до релиза помогут свежие утечки. В них говорится об аккумуляторе устройства.

зарядка

Во-первых, инсайдеры раскрыли емкость батареи – 5000 мАч. Часто искать розетку не придется. Адекватная автономность гарантируется.

Во-вторых, известна конструкция источника питания. Xiaomi использовала двухэлементную схему. Зачем? Ради повышения эффективности быстрой зарядки мощностью 200 Вт.

Xiaomi Mi 11

Имеется в виду суммарный показатель. Проводная “подпитка” на 120 Вт и 80-ваттная беспроводная. Если, конечно, верить слухам.

Насколько информаторы точны – узнаем в конце февраля.

Источник: gizmochina.com

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