Xiaomi Mi 11 против iPhone 12 на фото — сзади почти близнецы

Очень уж они похожи.

Сегодня производитель чехлов слил в сеть изображение Xiaomi Mi 11, первого смартфона в истории, который получит флагманский чипсет Snapdragon 888.

И что же мы видим? Неожиданно, но это почти что брат-близнец iPhone 12 (и iPhone 11 тоже, между прочим).

При этом камера у китайца не двойная, а тройная. Просто третий датчик очень маленький.

Также сегодня авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Mi 11 сможет похвастаться двухъячеечным аккумулятором. Каждая ячейка будет иметь емкость 2390 мА*ч. Совокупная мощность составит 4780 мА*ч. Зачем такая сложная конструкция? Для ускорения зарядки. От 0 до 100% батареи Xiaomi Mi зарядятся всего за 35 минут (при условии использования адаптера на 55 Вт).

Когда ждать новый топовый Сяоми? Не раньше, чем в январе 2021 года.

Источник: GSMArena

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