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Xiaomi Mi 11 Ultra уже доступен в России — его можно заказать на GizTop

31 Мар, 2021

Xiaomi Mi 11 Ultra уже доступен в России — его можно заказать на GizTop

Ультрафлагман с суперкамерой.

Флагманский Xiaomi Mi 11 Ultra уже можно заказать в Россию. Девайс доступен в разных версиях на сайте GizTop. Новинка оценивается в 1099 долларов. Столько просят за версию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.

Если хотите эксклюзивную керамическую расцветку под мрамор, то заплатить придется уже 1299 долларов (12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ флэш-памяти). Столько же стоит Mi 11 Ultra и в простом цвете с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти.

Напомним, что Mi 11 Ultra получил чипсет Snapdragon 888 и выдающуюся камеру. Это лучший камерофон в мире по версии DxOMark.

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