Xiaomi Mi 11 уже в России — флагман с топовой камерой за 86 000 рублей

Наконец-то!

Компания Xiaomi наконец-то привезла в Россию Mi 11 — первый смартфон в мире на базе флагманского чипа Snapdragon 888 от Qualcomm. У нас девайс предлагается только в одной конфигурации — с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Просят 85 990 рублей. Дорого, но гаджет того стоит.

У смартфона потрясающая камера с главным 108-мегапиксельным объективом. На него можно даже фильмы снимать — короткометражная картина «Эффект плацебо» от профессионального режиссера Клима Шипенко тому доказательство.

Xiaomi Mi 11 получил огромный 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением WQHD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри находится батарея емкостью 4600 мА*ч. Разумеется с быстрой зарядкой (ее мощность равна 55 Вт).

Работает устройство на Android 11 + MIUI 12. В будущем обновится до MIUI 12.5 и MIUI 13.

Первым покупателям положены подарки. Первым предзаказавшим девайс положен пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner G10. Он, к слову, стоит 21 990 рублей.

Старт продаж намечен на 21 мая. Предзаказы начнутся завтра.

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