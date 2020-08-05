Xiaomi Mi Band 4 и Mi Band 5 получили новые функции

Приятное обновление.

Компания Xiaomi обновила фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 4 и Mi Band 5 новыми функциями. У пользователей гаджетов появилась возможность использовать новый индикатор заряда аккумулятора, а также активации функции отслеживания активности с повышенной точностью.

Новый индикатор заряда аккумулятора стал доступен на Xiaomi Mi Band 4 и Mi Band 5. Он показывает оставшийся заряд аккумулятора в процентом выражении на главном экране.

Функция отслеживания активности пользователя с повышенной точностью появилась только на новейшем Xiaomi Mi Band 5. Ее необходимо включить в настройках. Как сильно новая опция потребляет заряд аккумулятора устройства не сообщается.

Кроме этого, с обновлением на обоих фитнес-браслетах появилась возможность установки переключателя набора номера. Опция доступна из приложения Mi Fit.

Для получения доступа к новым функциям пользователи Xiaomi Mi Band 4 и Mi Band 5 должны установить последнюю версию приложения Mi Fit.

Источник: MSP.

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