Xiaomi Mi Band 4 и Mi Band 5 получили новые функции
Приятное обновление.
Компания Xiaomi обновила фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 4 и Mi Band 5 новыми функциями. У пользователей гаджетов появилась возможность использовать новый индикатор заряда аккумулятора, а также активации функции отслеживания активности с повышенной точностью.
Новый индикатор заряда аккумулятора стал доступен на Xiaomi Mi Band 4 и Mi Band 5. Он показывает оставшийся заряд аккумулятора в процентом выражении на главном экране.
Функция отслеживания активности пользователя с повышенной точностью появилась только на новейшем Xiaomi Mi Band 5. Ее необходимо включить в настройках. Как сильно новая опция потребляет заряд аккумулятора устройства не сообщается.
Кроме этого, с обновлением на обоих фитнес-браслетах появилась возможность установки переключателя набора номера. Опция доступна из приложения Mi Fit.
Для получения доступа к новым функциям пользователи Xiaomi Mi Band 4 и Mi Band 5 должны установить последнюю версию приложения Mi Fit.
Источник: MSP.
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