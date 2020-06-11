Xiaomi Mi Band 4 моментально упал в цене после анонса Mi Band 5

Не прошло и дня.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 резко подешевел сразу после анонса модели нового поколения Mi Band 5. Как сообщают китайские СМИ, цена Mi Band 4 снизилась до 148 юаней (около 1 400 рублей) за версию без модуля NFC в день презентации фитнес-браслета Xiaomi нового поколения.

Цена Xiaomi Mi Band 4 на AliExpress тоже опустилась по сравнению с началом июня. Скидки на устройство вызваны тем, что в скором времени в продажу поступит Mi Band 5. Минимальная цена Mi Band 4 на площадке стала составлять 1 550 рублей.

Xiaomi Mi Band 5 поступит в продажу до конца июня по цене от 190 юаней (около 1800 рублей). Цена устройства на площадке AliExpress первоначально будет выше по сравнению с официально озвученной компанией Xiaomi. Это следует учитывать, планируя приобретение фитнес-браслета Xiaomi.

Когда Mi Band 5 поступит в продажу в официальной российской рознице на текущий момент неизвестно. Следует отметить, что цена устройства в России будет по меньшей мере в полтора раза выше по сравнению с китайской стоимостью устройства. Для сравнения, Mi Band 4 продается в России по цене 3 000 рублей.

Источник: AliExpress.

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