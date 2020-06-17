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Xiaomi Mi Band 5 кажется дорогим? Mi Band 5 Lite на подходе

17 Июн, 2020

Xiaomi Mi Band 5 кажется дорогим? Mi Band 5 Lite на подходе

Утечка указала на новые модели Mi Band.

Компания Xiaomi разрабатывает новые версии фитнес-браслета Mi Band 5. Согласно последней находке в приложении Mi Wear, Xiaomi готовит упрощенную модель гаджета с названием Mi Band 5 Lite и улучшенную версию устройства Mi Band 5 Pro.

Xiaomi Mi Band 5 кажется дорогим? Mi Band 5 Lite на подходе

В коде не уточняется, как изменятся новые версии Xiaomi Mi Band 5 по сравнению с оригинальной моделью. Согласно прогнозам, Mi Band 5 Lite лишится улучшенного датчика определения пульса, который дебютировал в Mi Band 5. При этом модель получит более низкую цену.

Mi Band 5 Pro будет оснащен новыми возможностями. Предполагается, что фитнес-браслет получит пульсоксиметр, появление которого прежде прогнозировали в оригинальном Mi Band 5.

Отметим, что ранее компания Xiaomi не выпускала подобные измененные версии фитнес-браслетов.

Официальный старт продаж Xiaomi Mi Band 5 в Китае состоится 18 июня. Фитнес-браслет должен будет появиться в продаже и на площадке AliExpress у реселлеров техники Xiaomi.

Источник: geekdoing.

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