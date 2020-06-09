Xiaomi Mi Band 5 полностью раскрыт самой Xiaomi

Осталось узнать только цену.

Компания Xiaomi окончательно раскрыла фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, чья презентации состоится 11 июня. Последний пост компании в соцсетях фактически делает презентацию устройства необязательно, так как в нем были названы все нововведения новинки и показан дизайн гаджета.

Согласно официальной публикации Xiaomi, фитнес-браслет Mi Band 5 получит увеличенный дисплей с уменьшенными рамками, удобное магнитное зарядное устройство и обновленный датчик измерения пульса, используемый в медицинском оборудовании.

В Mi Band 5 появится несколько новых софтверных фишек. функция удаленного управления камерой смартфона, опция контроля менструального цикла и поддержка отслеживания 11 видов спорта. Кроме этого, модуль NFC в Mi Band 5 будет работать в большем числе стран, включая Россию. Благодаря этому при помощи гаджета можно будет выполнять бесконтактные платежи.

Постер подтвердил, что дизайн Mi Band 5 не изменится по сравнению с моделью предшествующего поколения. Единственная интрига перед презентацией новинки — ее цена. Анонс устройства пройдет 11 июня.

Источник: Weibo.

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