Xiaomi Mi Band 5: раскрыто еще больше подробностей

Гаджет получит массу нововведений.

В преддверии выхода фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 об устройстве появляется все больше информации. Сегодня издание TizenHelp опубликовало свежую порцию утечек о новом гаджете Xiaomi, которые раскрыли несколько прежде неизвестных нововведений устройства.

Xiaomi Mi Band 5 будет иметь новый для линейки датчик определения уровня насыщения крови кислородом. Измерения будут занимать несколько секунд, по аналогии с измерением пульса. Пользователи смогут настроить Mi Band 5 таким образом, чтобы измерения проводились с определенной периодичностью.

Гаджет получит функцию контроля менструального цикла с возможностью отслеживания сопутствующей информации, опцию управления затвором камеры смартфона и поддержку голосового помощника Amazon Alexa. Alexa станет вторым «умным» ассистентом, который будет поддерживаться на фитнес-браслетах Mi Band. Первым является фирменный помощник компании Xiaomi — XiaoAI.

Кроме этого, в Xiaomi Mi Band 5 появится регулируемый режим «Не беспокоить» и функция, которая позволит контролировать стресс путем выравнивания дыхания. Также в TizenHelp подтвердили, что новый Mi Band будет поддерживать NFC вне Китая с картами Mastercard.

Презентация Xiaomi Mi Band 5 должна состояться 11 июня. Выход устройства в продажу состоится до конца июня.

Источник: TizenHelp.

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