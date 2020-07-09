Xiaomi Mi Band 5 рекордно быстро подешевел. Гаджет уже на русском

Цена очень радует.

Цена фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 заметно снизилась через несколько недель после выхода устройства. Реселлеры продают гаджет со скидкой до 30% на AliExpress и других торговых площадках. При этом, Mi Band 5 уже получил поддержку русского языка.

Стоимость Xiaomi Mi Band 5 на AliExpress снизилась до 2 160 рублей. Еще несколько недель назад устройство продавалось по цене до трех тысяч рублей.

Скидки на новый носимый гаджет Xiaomi сделали почти все крупные реселлеры техники китайской компании на AliExpress. Цена устройства колеблется от 2 160 рублей до 2 300 рублей.

Как отмечают покупатели Mi Band 5, устройство уже получило официальную поддержку русского языка. При первом включении китайская версия браслета получает обновление, после установки которого на устройстве появляется возможность смены языка на русский. За счет этого у российских покупателей нет необходимости приобретать мультиязычную версию Mi Band 5, которая продается на несколько сотен рублей дороже.

Источник: Bloha.ru.

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