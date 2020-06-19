Xiaomi Mi Band 5 уже можно купить. И сразу по адекватной цене
Браслет в продаже на AliExpress.
Новейший фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 поступил в продажу на AliExpress. Гаджет стал доступен для покупки сразу у нескольких крупных реселлеров техники Xiaomi по адекватной цене с минимальной наценкой.
Купить Xiaomi Mi Band 5 стало возможно по цене 2 150 рублей. В продажу поступила китайская версия устройства, по умолчанию доступная на китайском и английском языках. Но как и с предыдущими моделями Mi Band, для китайской версии Mi Band 5 будет доступно обновление, добавляющее поддержку других языков, включая русский. Когда в продажу поступит глобальная версия Xiaomi Mi Band 5 на текущий момент неизвестно.
Xiaomi Mi Band 5 оснащен увеличенным 1,1-дюймовым OLED-экраном с уменьшенными рамками. Вместе с обновленным экраном Mi Band 5 получил более сотни визуальных тем оформления циферблата с динамически изменяющимися данными. Гаджет получил новый датчик пульса с более точными измерениями и поддержку 11 видов активностей, включая йогу и езду на велотренажере.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.