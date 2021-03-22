Xiaomi Mi Band 6 — будущий суперхит продаж показали на первом реальном фото

Смотрим.

Долгожданный смарт-браслет Xiaomi Mi Band 6 впервые показался на живом фото. Качество, конечно, так себе, но общее представление о дизайне устройства дает.

Кроме того, можно оценить габариты новинки.

Внешне новый Ми Бэнд будет практически точь-в-точь напоминать пятый. Но зато получит кабель с магнитным креплением! А еще такую крутую фишку, как возможность отвечать на сообщения из популярных мессенджеров (Телеграм, Вотсап и так далее) с помощью заранее заготовленных фраз.

Также ожидаем наличие датчика SpO2 (меряет уровень кислорода в крови), поддержку голосового помощника Amazon Alexa, три десятка режимов тренировки, GPS и, может быть, модуль NFC.

Когда? Весной. Но точной даты, увы, нет.

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