Xiaomi Mi Band 6 — будущий суперхит продаж показали на первом реальном фото
Смотрим.
Долгожданный смарт-браслет Xiaomi Mi Band 6 впервые показался на живом фото. Качество, конечно, так себе, но общее представление о дизайне устройства дает.
Кроме того, можно оценить габариты новинки.
Внешне новый Ми Бэнд будет практически точь-в-точь напоминать пятый. Но зато получит кабель с магнитным креплением! А еще такую крутую фишку, как возможность отвечать на сообщения из популярных мессенджеров (Телеграм, Вотсап и так далее) с помощью заранее заготовленных фраз.
Также ожидаем наличие датчика SpO2 (меряет уровень кислорода в крови), поддержку голосового помощника Amazon Alexa, три десятка режимов тренировки, GPS и, может быть, модуль NFC.
Когда? Весной. Но точной даты, увы, нет.
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