Xiaomi Mi Band 6: новые фишки, цена и выход в России

Обновление крайне популярного браслета уже близко.

Популярнейшей умный браслет от Xiaomi скоро обзаведётся новым поколением – Mi Band 6. И вот что нам известно о новинке уже сейчас. Поехали!

1. Дизайн будет перекликаться с 5-ым поклонением. Это связано с тем, что Xiaomi подписала стратегический контракт с компанией Huami. Именно она занималась производством Mi Band всех поклонений. То есть 6, 7 и 8-ое поколения будут производиться силами той же компании.

2. Цветной дисплей будет произведён по технологии Amoled с диагональю 1,1″. Разрешение ожидается в 126 х 294 пикселя.

3. Голосовой помощник Alexa от Амазон ожидается из коробки.

4. Аккумулятор будет ёмкостью в 125 мАч. Благодаря чему автономность составит 15 дней без подзарядки. А режим ожидания вырастет до 25 дней – использование без Bluetooth и без регулярного измерения пульса.

5. Ожидается измерение кислорода в крови. Но это будет реализовано в версии Mi Band 6 Plus.

6. Особое внимание будет уделено женскому здоровью. Да, и это Xiaomi подглядело у Apple, как и в случае с измерением уровня кислорода.

7. Оплата покупок при помощи NFC тоже ожидается в Plus-версии.

8. Bluetooth 5.2.

9. Магнитная зарядка будет и в этой версии умного браслета.

Появление в России. Ожидается во второй половине 2021-ого. Mi Band 4-ого поколения было анонсировано 11 июня 2019, 5-ое поколение – 12 июня 2020.

Цена в России. Базовая версия Mi Band 6 обойдётся в 2990 руб за штуку. А за Plus-версию попросят 4490 руб.

А какая у вас версия Mi Band? Будете ли покупать Mi Band 6? Я, например, ходил раньше с 3-им поколением, мне нравилось использовать его в спортзале.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)