Xiaomi Mi Band 6 уже продается в Европе. Раскрыта цена

Только с названием беда.

Вчера состоялся анонс долгожданного фитнес-браслета Mi Band 6. Xiaomi представила его с множеством других новинок.

Что круто – Mi Band 6 не задержится в Китае. Устройство сразу стало доступно в Европе.

Есть несколько нюансов. Во-первых, гаджет поменял “имя” на Mi Smart Band 6. За пределами Поднебесной он будет называться так.

Во-вторых, европейцам досталась младшая версия. Которая без NFC. На этот модуль рассчитывать не стоит.

Обойдется чудо техники в 45 евро. В российских деньгах – примерно 4000 рублей.

Mi Smart Band 6 получил 1,56-дюймовый экран AMOLED и радует 130 темами оформления.

Изделие распознает 6 видов активности (включая езду на велосипеде и бег). Кроме того, Mi Smart Band 6 следит за уровнем кислорода в крови, пульсом и качеством сна.

Заявлена поддержка 30 режимов тренировок. Имеется защита от влаги, ограниченная показателем в 5 АТМ.

Время автономной работы достигает 14 дней. Потом понадобится подзарядка – с помощью магнитного адаптера.

Источник: @Xiaomi

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)