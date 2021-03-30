Xiaomi Mi Band 6 уже продается в Европе. Раскрыта цена
Только с названием беда.
Вчера состоялся анонс долгожданного фитнес-браслета Mi Band 6. Xiaomi представила его с множеством других новинок.
Что круто – Mi Band 6 не задержится в Китае. Устройство сразу стало доступно в Европе.
Есть несколько нюансов. Во-первых, гаджет поменял “имя” на Mi Smart Band 6. За пределами Поднебесной он будет называться так.
Во-вторых, европейцам досталась младшая версия. Которая без NFC. На этот модуль рассчитывать не стоит.
Обойдется чудо техники в 45 евро. В российских деньгах – примерно 4000 рублей.
Mi Smart Band 6 получил 1,56-дюймовый экран AMOLED и радует 130 темами оформления.
Изделие распознает 6 видов активности (включая езду на велосипеде и бег). Кроме того, Mi Smart Band 6 следит за уровнем кислорода в крови, пульсом и качеством сна.
Заявлена поддержка 30 режимов тренировок. Имеется защита от влаги, ограниченная показателем в 5 АТМ.
Время автономной работы достигает 14 дней. Потом понадобится подзарядка – с помощью магнитного адаптера.
Источник: @Xiaomi
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