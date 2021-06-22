Xiaomi Mi Band 6 за 2220 рублей — спешите!

Еще одна крутая штука с распродажи AliExpress.

Нашли на AliExpress еще одну мега-выгодную позицию. Это фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6, который не нуждается в представлении. Он у нас называется чуть иначе (Xiaomi Mi Smart Band 6), но сути это не меняет. Это один из лучших смарт-трекеров на планете. И теперь его можно взять не за 3990, а за 2220 рублей!

Только не забудьте использовать промокод 500PODAROK.

Чем хорош Mi Band 6 с крутым 1,56-дюймовым AMOLED-дисплеем? Назовем главные фишки:

Датчик SpO2 (следит за уровнем кислорода в крови), незаменимая штука в наше непростое время.

(следит за уровнем кислорода в крови), незаменимая штука в наше непростое время. Все остальные сенсоры, которые определяют ЧСС, мониторят ваш сон и так далее.

Защита от воды (5ATM).

14 дней работы без подзарядки!

Множество фитнес-активностей.

Более 130 тем оформления.

Один минус, нет модуля NFC.

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