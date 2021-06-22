Xiaomi Mi Band 6 за 2220 рублей — спешите!
Еще одна крутая штука с распродажи AliExpress.
Нашли на AliExpress еще одну мега-выгодную позицию. Это фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6, который не нуждается в представлении. Он у нас называется чуть иначе (Xiaomi Mi Smart Band 6), но сути это не меняет. Это один из лучших смарт-трекеров на планете. И теперь его можно взять не за 3990, а за 2220 рублей!
Только не забудьте использовать промокод 500PODAROK.
Чем хорош Mi Band 6 с крутым 1,56-дюймовым AMOLED-дисплеем? Назовем главные фишки:
- Датчик SpO2 (следит за уровнем кислорода в крови), незаменимая штука в наше непростое время.
- Все остальные сенсоры, которые определяют ЧСС, мониторят ваш сон и так далее.
- Защита от воды (5ATM).
- 14 дней работы без подзарядки!
- Множество фитнес-активностей.
- Более 130 тем оформления.
Один минус, нет модуля NFC.
Почитайте еще:
- 5 главных новинок с презентации Xiaomi
- 5 причин купить Xiaomi Mi Smart Band 6
- Обзор Xiaomi Mi Smart Band 5: выглядит и работает лучше, чем стоит
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.