Xiaomi Mi Band 7 — дата выхода, характеристики, цена в России
Скоро!
Совсем скоро на смену Xiaomi Mi Band 6 придет Mi Band 7 (возможно будет называться просто Band 7, так как от использования слова Mi производитель не так давно отказался). Новинка обязательно сохранит все плюсы предшественника, но получит еще больше функций и наверняка сможет похвастаться улучшенным дисплеем и повышенной автономностью.
Будущий суперхит продаж, не иначе!
К слову, напомним, что разработкой фитнес-браслетов для Xiaomi традиционно занимается компания Huami (носимые девайсы Amazfit как раз ее).
Дата выхода
Возможно, что уже в октябре, 19 числа. Но точной информации пока нет.
Цена в России
Сколько будет стоить новый Mi Band 7? Вероятно, что не более $50. У нас? До 4000 рублей.
Характеристики
- Экран: совершенно точно AMOLED. И точно не менее 1,56 дюймов. Рамки станут тоньше. Традиция. Если повезет, то будет использовано защищенное стекло Corning Gorilla Glass.
- Важные функции: точно будет датчик SpO2 для измерения сатурация (COVID-19, увы, продолжает буйствовать), сенсор ЧСС, мониторинг сна, счетчик шагов, калорий и расстояния. Не исключена оценка уровня стресса и состояния дыхания во сне. Для девушек обязательно добавят их «эксклюзивный» функционал.
- Термометр? Вполне может быть.
- Функция измерения артериального давления возможно и будет добавлена, но верится не слишком. Такой сенсор приведет к сильному удорожанию гаджета. На такое производитель вряд ли пойдет.
- Спорт-режимы: десятки и десятки. на любой вкус и цвет.
- Модуль NFC? Наверное будет и в России. Очень надеемся.
- GPS? Тоже может быть, но маловероятно (слишком уж увеличивает стоимость).
Полезное и интересное:
- Xiaomi Mi Band 6 за 2220 рублей — спешите!
- 5 главных новинок с презентации Xiaomi — Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi Mix, Mi 11 Lite, Mi 11 Pro и Mi Band 6
- Xiaomi Mi Band 4 и Mi Band 5 получили новые функции
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.