Xiaomi Mi Band 7 — дата выхода, характеристики, цена в России

Скоро!

Совсем скоро на смену Xiaomi Mi Band 6 придет Mi Band 7 (возможно будет называться просто Band 7, так как от использования слова Mi производитель не так давно отказался). Новинка обязательно сохранит все плюсы предшественника, но получит еще больше функций и наверняка сможет похвастаться улучшенным дисплеем и повышенной автономностью.

Будущий суперхит продаж, не иначе!

К слову, напомним, что разработкой фитнес-браслетов для Xiaomi традиционно занимается компания Huami (носимые девайсы Amazfit как раз ее).

Дата выхода

Возможно, что уже в октябре, 19 числа. Но точной информации пока нет.

Цена в России

Сколько будет стоить новый Mi Band 7? Вероятно, что не более $50. У нас? До 4000 рублей.

Характеристики

Экран : совершенно точно AMOLED. И точно не менее 1,56 дюймов. Рамки станут тоньше. Традиция. Если повезет, то будет использовано защищенное стекло Corning Gorilla Glass.

: совершенно точно AMOLED. И точно не менее 1,56 дюймов. Рамки станут тоньше. Традиция. Если повезет, то будет использовано защищенное стекло Corning Gorilla Glass. Важные функции : точно будет датчик SpO2 для измерения сатурация (COVID-19, увы, продолжает буйствовать), сенсор ЧСС, мониторинг сна, счетчик шагов, калорий и расстояния. Не исключена оценка уровня стресса и состояния дыхания во сне. Для девушек обязательно добавят их «эксклюзивный» функционал.

: точно будет датчик для измерения сатурация (COVID-19, увы, продолжает буйствовать), сенсор ЧСС, мониторинг сна, счетчик шагов, калорий и расстояния. Не исключена оценка уровня стресса и состояния дыхания во сне. Для девушек обязательно добавят их «эксклюзивный» функционал. Термометр ? Вполне может быть.

? Вполне может быть. Функция измерения артериального давления возможно и будет добавлена, но верится не слишком. Такой сенсор приведет к сильному удорожанию гаджета. На такое производитель вряд ли пойдет.

возможно и будет добавлена, но верится не слишком. Такой сенсор приведет к сильному удорожанию гаджета. На такое производитель вряд ли пойдет. Спорт-режимы : десятки и десятки. на любой вкус и цвет.

: десятки и десятки. на любой вкус и цвет. Модуль NFC ? Наверное будет и в России. Очень надеемся.

? Наверное будет и в России. Очень надеемся. GPS ? Тоже может быть, но маловероятно (слишком уж увеличивает стоимость).

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