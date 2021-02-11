Xiaomi Mi MIX 4 одним из первых получит камеру под дисплеем

Флагман из будущего.

На днях Xiaomi заявила, что в этом году выпустит Mi MIX 4. Смартфон продемонстрирует все передовые технологии компании.

Утечки подтверждают сказанное. Инсайдеры сообщают, что новинка предложит уникальный дисплей. Xiaomi спрячет фронтальную камеру под экран. Обойдется без вырезов.

О подобном часто говорят. Однако на рынке таких телефонов мало. На ум приходит только ZTE Axon 20 5G, представленный прошлой осенью.

Остальные бренды показывают лишь прототипы (включая саму Xiaomi). С выходом Mi MIX 4 ситуация может измениться.

Что еще известно о Mi MIX 4? Его цена никого не обрадует. Глава Xiaomi намекнул на невероятно высокую стоимость устройства.

Источник: gizmochina.com

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