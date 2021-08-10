Xiaomi Mi MIX 4 — самый крутой смартфон Xiaomi в истории

Суперфлагман уже тут.

Компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi MIX 4. Теперь именно эта модель носит гордое звание флагмана компании. Смартфон даже круче, чем Xiaomi Mi 11 Ultra. Базируется девайс на топовом чипе Snapdragon 888+ (быстрее сейчас нету). Другие параметры под стать.

Подробнее ниже.

Характеристики Xiaomi Mi MIX 4

Смартфон базируется на потрясающей однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 888+. Круче для Android’фонов пока не придумали. Это самый топ. До выхода Snapdragon 898 в конце года. Объем оперативной памяти варьируется от 8 до 12 ГБ, а флеш-памяти три варианта. Первый это 128 ГБ, второй 256 ГБ, третий 512 ГБ.

Девайс получил огромный экран на 6,67 дюймов. Разумеется, AMOLED. Разрешение Full HD+, частота обновления 120 Гц. Чем необычен экран? Тем, что в нем вообще нет вырезов. Как так? Камера подэкранная, видна только тогда, когда работает. Разрешение 20 Мп.

Внутри находится батарея на 4500 мА*ч. Не рекорд, но и не мало. Есть поддержка скоростной зарядки, как проводной (120 Вт), так и без (50 Вт). Работает гаджет на Android 11 + MIUI 12.5. Изначально предполагалось, что смартфон дебютирует с MIUI 13, но не сложилось. Ее сейчас активно тестируют.

Что еще? NFC, UWB, динамики Harman Kardon, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2.

Камера

Снимать смартфон будет определенно изумительно. Вполне возможно, что даже возглавит топ DxOMark. В пятерке лидеров окажется точно.

Итак, вот какие сенсоры стоят.

Основной датчик оптического формата 1/1,33 дюйма, объектив на 7 линз, 108 мегапикселей, OIS. Телевик, 8-мегапиксельный, зум 5-кратным + 50-кратный гибридный. 13-мегапиксельный ширик с углом обзора 120.

Цена

Стоит Mi MIX 4 от 765 долларов (8 + 128 ГБ) до 967 долларов (12 + 512 ГБ). Каким будет ценник у нас? Вероятно, что от 70-75 тысяч до 100 тысяч рублей.

Старт продаж

В Китае смартфон уже разбирают, как горячие пирожки. А что у нас? Ждем. Дата старта продаж на международном рынке пока что названа не была.

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