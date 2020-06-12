Новая банка от Xiaomi.

Компания Xiaomi выпустила новый портативный аккумулятор Mi Power Bank 3. Новый павербанк стал самым емким в линейке китайского производителя. Емкость аккумулятора составляет 30 000 мАч.

Xiaomi Mi Power Bank 3 поддерживает быструю зарядку с мощностью 18 Вт. Согласно официальным спецификациям, аккумулятор позволяет зарядить Xiaomi Mi 10 и Redmi K30 Pro до 4,5 раза и iPhone SE до 10,5 раза. Габариты павербанка – 154,5 х 72,3 х 38,9 мм.

Аккумулятор располагает двумя разъемами USB-A, одним портом USB-C и одним Micro-USB. На полную зарядку Mi Power Bank 3 уходит 7,5 часа.

Цена Xiaomi Mi Power Bank 3 — 169 юаней (около 1 700 рублей). Новинка уже начала продаваться в некоторых магазинах в Китае, но полноценный старт продаж аккумулятора запланирован на 18 июня.

Источник: GC.

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