Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC подружился с «Яндекс.Деньгами»

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Российская модель фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 4 с модулем NFC получила поддержку «Яндекс.Денег». Об этом сегодня сообщили представители пресс-службы сервиса «Яндекса».

Пользователи «Яндекс.Денег» получили возможность подключить банковскую карту Mastercard к фитнес-браслету Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC через приложение Mi Fit. После настройки пользователи могут оплачивать покупки бесконтактным образом, прикладывая браслет к NFC-терминалам. В «Яндекс.Деньгах» отметили, что при оплате учитывается начисление кэшбэка от сервиса.

Компания Xiaomi запустила продажи российской версии фитнес-браслета Mi Band 4 в июне. Устройство получило обновленное название Xiaomi Mi Smart Band 4 и поддержку модуля NFC с возможностью работы в России, что произошло впервые для фитнес-браслетов китайского бренда.

Цена Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC — 3 990 рублей.

Напомним, что ранее Xiaomi выпустила Xiaomi Mi Band 5, который уже доступен для покупки на AliExpress. Стоимость устройства меньше по сравнению с ценой Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC почти в два раза.

Источник: ЯД.

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