Xiaomi Mi Smart Band 5 официально представлен в России. Но без NFC

Цена тоже стала известна.

Компания Xiaomi презентовала российскую версию фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5. Гаджет с названием Mi Smart Band 5 поступит в продажу в России в августе по цене 3 290 рублей. В российской версии устройства не будет модуля NFC и поддержки бесконтактных платежей.

Mi Smart Band 5 не отличается характеристиками или дизайном от китайской версии Xiaomi Mi Band 5. Единственное отличие — отсутствие модуля NFC и поддержки бесконтактных платежей в российской версии устройства.

Mi Smart Band 5 оснащен 1,1-дюймовым AMOLED-экраном. На гаджете имеется возможность настраивать циферблаты, выбирая из ряда предустановленных. На циферблаты можно устанавливать виджеты, на которых будет отображаться дополнительная информация, например, пройденные шаги или сожженные калории.

Фитнес-браслет способен отслеживать 11 видов физической активности, включая плавание, езду на велотренажере и прыжки со скакалкой. Среди новых функций Mi Smart Band 5 — календарь менструальных циклов и улучшенное определение пульса.

Ключевое нововведение Mi Smart Band 5 по сравнению с предшествующими моделями — магнитная зарядка. Новый фитнес-браслет стал первым в линейке Xiaomi зарядка которого возможна без изъятия капсулы из ремешка.

Официальная дата продажи Mi Smart Band 5 в России не объявлена. Известно, что старт продаж состоится в августе по цене 3 290 рублей.

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