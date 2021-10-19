Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC уже в России — а с ним планшет Pad 5 и умная колонка Mi Smart Speaker

Сразу множество новинок.

Сегодня компания Xiaomi представила для российского рынка сразу несколько интересных новинок. Одна из самых ожидаемых — Xiaomi Mi Smart Band 6 с модулем NFC для бесконтактных платежей.

Ранее в России продавалась только версия без NFC.

Насколько это великолепный фитнес-браслет вы уже знаете. Мы рассказывали. Новая версия точно такая же, только лучше. Цена: 4490 рублей. Продажи начнутся уже 20 октября.

Если купите великолепный камерофон 11T Pro, то браслет получите в подарок. А снимает он и правда шикарно. Проверяли.

Вместе с Mi Smart Band 6 NFC был представлен планшет Xiaomi Pad 5. Устройство получило 11-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, главную камеру на 13 Мп и селфи-камеру на 8 Мп. Базируется девайс на чипсете Snapdragon 860, оснащается 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Внутри находится батарея на 8720 мА*ч. Стоимость составляет 36 990 рублей. Покупателям, которые приобретут планшет с 28 октября по 4 ноября, в подарок дадут беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Кроме того, с 22 по 24 октября гаджет отдают со скидкой в размере 3 тысяч рублей в официальном магазине mi.com, в Citilink, Wildberries и на Ozon.

Еще одна новинка — смарт-колонка Mi Smart Speaker с голосовым помощником Марусей от VK. По сути, это полноценный центр развлечений для дома. С помощью Маруси можно узнать новости, повторить заказы в Delivery Club, подобрать музыку, вызвать такси и управлять устройствами умного дома. Также она прекрасно подходит для детей — поможет в учебе и игре. Смарт-колонка оснащена 65,3 мм динамиком мощностью 12 Вт. Оформить заказ можно с 22 октября на сайте mi.com. Цена — 4990 рублей. Кроме того, колонку дарят покупателям смартфона из серии Xiaomi 11T.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)