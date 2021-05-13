Xiaomi Mi Smart Band 6 прибыл в Россию — стоит меньше 4 тысяч рублей

Штука то, что надо!

Наконец-то в Россию прибыл смарт-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6. И стоит он не так уж и дорого, всего 4 тысяч рублей. А если поторопиться и сделать предзаказ до 20 мая, то его можно приобрести за 3,5 тысячи рублей.



Чем интересен?

Во-первых, у него классный экран. Это 1,56-дюймовый AMOLED с разрешением 486 на 152 пикселя. Устройство поможет тренироваться (бегать, прыгать, кататься на велике, всего тут два десятка режимов тренировок).

Он также умеет следить за ЧСС, наблюдать за уровнем кислорода в крови (во время пандемии коронавируса то, что нужно) и мониторить качество сна.

Разумеется есть и защита от воды (5 атмосфер) и работа на протяжении двух недель! А вот модуля NFC для бесконтактных платежей, увы, нет.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)