Xiaomi Mi Watch Lite — цена, характеристики, дата выхода

Будущий хит продаж.

Портал Gizmochina, сославшись на собственные источники, пишет, что недорогие смарт-часы Xiaomi Mi Watch Lite будут официально представлены для международного рынка уже завтра, 10 декабря.

Названа их стоимость — порядка 50 долларов.

Сколько за них попросят на отечественном рынке? Как нам кажется, в районе 4000-4500 рублей.

Новинку оснастят 1,41-дюймовым дисплеем прямоугольной формы. Плотность пикселей составит 323 ppi. Экран защитят прочным 2,5D-стеклом. Заявлена автоматическая регулировка яркости.

Емкость аккумулятора достигнет 230 мА*ч (автономность в режиме ожидания — до 12 дней). Мощность зарядки — 5 Вт.

Что еще? Обещаны 20 циферблатов, защита от воды (5ATM), датчик пульса, сенсор качества сна.

Источник: Gizmochina

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