Xiaomi Mi Watch Lite уже можно купить в России — цена составляет 4490 рублей
Недорогие, стильные, функциональные.
Xiaomi сообщила, что с сегодняшнего дня в России можно предзаказать недорогие смарт-часы Mi Watch Lite. Стоят они всего 4490 рублей. В магазины они поступят 18 февраля.
Несмотря на невысокий ценник, это современный гаджет со всем набором необходимых функций.
Что интересного?
- Качественный 1,4-дюймовый дисплей. Яркость регулируется в автоматическом режиме!
- Батарея, которой хватит аж на девять дней работы. И более чем на десять часов в режиме активной тренировки.
- Специальный набор дыхательных упражнений. Производитель утверждает, что помогает бороться со стрессом.
- Более десяти спортивных режимов.
- Защита от воды 5ATM.
- Более сотни цифровых циферблатов.
- Быстрая зарядка от 0 до 100% за 120 минут.
Увы, модуля NFC для бесконтактных платежей нет. Но, учитывая невысокий ценник, это вряд ли большая проблема.
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