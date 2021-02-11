Xiaomi Mi Watch Lite уже можно купить в России — цена составляет 4490 рублей

Недорогие, стильные, функциональные.

Xiaomi сообщила, что с сегодняшнего дня в России можно предзаказать недорогие смарт-часы Mi Watch Lite. Стоят они всего 4490 рублей. В магазины они поступят 18 февраля.

Несмотря на невысокий ценник, это современный гаджет со всем набором необходимых функций.

Что интересного?

Качественный 1,4-дюймовый дисплей. Яркость регулируется в автоматическом режиме!

Батарея, которой хватит аж на девять дней работы . И более чем на десять часов в режиме активной тренировки.

. И более чем на десять часов в режиме активной тренировки. Специальный набор дыхательных упражнений . Производитель утверждает, что помогает бороться со стрессом.

. Производитель утверждает, что помогает бороться со стрессом. Более десяти спортивных режимов.

Защита от воды 5ATM.

Более сотни цифровых циферблатов.

Быстрая зарядка от 0 до 100% за 120 минут.

Увы, модуля NFC для бесконтактных платежей нет. Но, учитывая невысокий ценник, это вряд ли большая проблема.

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