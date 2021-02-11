Новости

Xiaomi Mi Watch Lite уже можно купить в России — цена составляет 4490 рублей

11 Фев, 2021

Xiaomi Mi Watch Lite уже можно купить в России — цена составляет 4490 рублей

Недорогие, стильные, функциональные.

Xiaomi сообщила, что с сегодняшнего дня в России можно предзаказать недорогие смарт-часы Mi Watch Lite. Стоят они всего 4490 рублей. В магазины они поступят 18 февраля.

Несмотря на невысокий ценник, это современный гаджет со всем набором необходимых функций.

Что интересного?

  • Качественный 1,4-дюймовый дисплей. Яркость регулируется в автоматическом режиме!
  • Батарея, которой хватит аж на девять дней работы. И более чем на десять часов в режиме активной тренировки.
  • Специальный набор дыхательных упражнений. Производитель утверждает, что помогает бороться со стрессом.
  • Более десяти спортивных режимов.
  • Защита от воды 5ATM.
  • Более сотни цифровых циферблатов.
  • Быстрая зарядка от 0 до 100% за 120 минут.

Увы, модуля NFC для бесконтактных платежей нет. Но, учитывая невысокий ценник, это вряд ли большая проблема.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий