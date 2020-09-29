Xiaomi Mi10T Lite 5G: обзор, характеристики, цены в России

Обзор ожидаемой новинки.



Меньше суток остаётся до презентации Xiaomi, на ней мы увидим Mi10T 5G, Mi10T 5G Pro и Mi10T Lite 5G. Именно про младшую модель линейки и просочилась информация незадолго до премьеры. Про старшие версии мы знаем уже практически всё: процессор 865 от Snapdragon, Amoled-экран, много оперативной и встроенной памяти и другие черты флагмана конца 2020. Но младшая модель представляет для нас наибольший интерес, именно такие вариации в России пользуется наивысшим спросом.

Недавно в синтетических тестах было замечено устройство от Xiaomi с пипсетом 750G от Qualcomm, 6/64 или 6/128 по соотношению памяти, тремя камерами, жидкостным охлаждением. И нет никаких сомнений, что это именно он – герой этой статьи. Цвета ожидаются следующие: золотой, серый и синий. Напомню, что процессор 750G работает на частотах 5G, так что смело записываем в копилку младшему брату флагмана ещё один жирный плюс. Цена для Европы ожидается около 300 евро, это будет один из самых доступных аппаратов с поддержкой сетей пятого поколения. В России цены на предыдущую модели сейчас зафиксировались на уровне 22000 р. за версию с 64ГБ, если вам этого мало, то готовьте доплату ещё в 2000 р. за дополнительные 64ГБ. Стоимость же на Lite-версии 20-ого года ожидаются выше на 5000 р.

Информация по свежей линейке будет обновляться регулярно, также завтра заходите к нам, чтобы узнать про анонс Xiaomi подробнее, они ведь наверняка покажут ещё тостер или бензопилу под маркой Miija, будет интересно.

Презентация Xiaomi Mi 10T состоится 30 сентября в 14:00 GMT+2.

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