Xiaomi MIX 5: дата выхода, цена, характеристик
Флагманский MIX.
По слухам, смартфон должны представить весной. Xiaomi MIX 5 станет еще более совершенным смартфоном, чем Xiaomi 12.
И мы расскажем вам все, что знаем о нем.
Дата выхода
Март или апрель 2022 года. В России? Ждем вскоре после премьеры.
Цена
Около $800. У нас? Не дешевле 70 000 рублей
Характеристики
- SoC: топовый Snapdragon 8 Gen 1
- Экран: не менее 6,6 дюйма, 2K, AMOLED, 120 Гц
- Тыльная камера: 50+48+48 Мп, 2-кратный оптический зум
- Селфи-камера: 48 Мп
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 120 Вт
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 256 ГБ
- ОС: Android 12 + MIUI 13
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