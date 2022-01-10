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Xiaomi MIX 5: дата выхода, цена, характеристик

10 Янв, 2022

Xiaomi MIX 5: дата выхода, цена, характеристик

Флагманский MIX.

По слухам, смартфон должны представить весной. Xiaomi MIX 5 станет еще более совершенным смартфоном, чем Xiaomi 12.

И мы расскажем вам все, что знаем о нем.

Дата выхода

Март или апрель 2022 года. В России? Ждем вскоре после премьеры.

Цена

Около $800. У нас? Не дешевле 70 000 рублей

Характеристики

  • SoC: топовый Snapdragon 8 Gen 1
  • Экран: не менее 6,6 дюйма, 2K, AMOLED, 120 Гц
  • Тыльная камера: 50+48+48 Мп, 2-кратный оптический зум
  • Селфи-камера: 48 Мп
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 120 Вт
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 256 ГБ
  • ОС: Android 12 + MIUI 13

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