Xiaomi MIX 5: дата выхода, цена, характеристик

Флагманский MIX.

По слухам, смартфон должны представить весной. Xiaomi MIX 5 станет еще более совершенным смартфоном, чем Xiaomi 12.

И мы расскажем вам все, что знаем о нем.

Дата выхода

Март или апрель 2022 года. В России? Ждем вскоре после премьеры.

Цена

Около $800. У нас? Не дешевле 70 000 рублей

Характеристики

SoC: топовый Snapdragon 8 Gen 1

Экран: не менее 6,6 дюйма, 2K, AMOLED, 120 Гц

Тыльная камера: 50+48+48 Мп, 2-кратный оптический зум

Селфи-камера: 48 Мп

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 120 Вт

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 256 ГБ

ОС: Android 12 + MIUI 13

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