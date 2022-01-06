Xiaomi Mix 5 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Какой он, флагман?

Судя по всему, в этом году вместо Xiaomi 12 Ultra мы получим Xiaomi Mix 5 Pro. Именно эта модель и будет флагманской, с крутейшей камерой Leica. Каким будет этот смартфон?

Расскажем.

Дата выхода

Инсайдеры ставят на март.

Цена

От $1000. У нас? От 80 000 рублей, если, конечно, производитель станет официально продавать устройство в РФ.

Характеристики

SoC — Snapdragon 8 Gen 1

Дисплей — не менее 6,7 дюйма, 120 Гц, Quad HD+, sAMOLED

ОЗУ — 12 или 16 ГБ

Флеш-памяти — 256 или 512 ГБ

Аккумулятор — не менее 5000 мА*ч

Быстрая зарядка — 120 Вт

Основная камера — квадрокамера с дюймовым датчиком на 50 (или более) Мп, ширик, перископ (10-кратный оптический зум)

Селфи-камера — 32 Мп

ОС — Android 12 + MIUI 13

Читаем о смартфонах Xiaomi на Блохе:

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