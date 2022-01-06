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Xiaomi Mix 5 Pro: дата выхода, цена, характеристики

6 Янв, 2022

Xiaomi Mix 5 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Какой он, флагман?

Судя по всему, в этом году вместо Xiaomi 12 Ultra мы получим Xiaomi Mix 5 Pro. Именно эта модель и будет флагманской, с крутейшей камерой Leica. Каким будет этот смартфон?

Расскажем.

Дата выхода

Инсайдеры ставят на март.

Цена

От $1000. У нас? От 80 000 рублей, если, конечно, производитель станет официально продавать устройство в РФ.

Характеристики

  • SoC — Snapdragon 8 Gen 1
  • Дисплей — не менее 6,7 дюйма, 120 Гц, Quad HD+, sAMOLED
  • ОЗУ — 12 или 16 ГБ
  • Флеш-памяти — 256 или 512 ГБ
  • Аккумулятор — не менее 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка — 120 Вт
  • Основная камера — квадрокамера  с дюймовым датчиком на 50 (или более) Мп, ширик, перископ (10-кратный оптический зум)
  • Селфи-камера — 32 Мп
  • ОС — Android 12 + MIUI 13

Читаем о смартфонах Xiaomi на Блохе:

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