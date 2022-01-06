Xiaomi Mix 5 Pro: дата выхода, цена, характеристики
Какой он, флагман?
Судя по всему, в этом году вместо Xiaomi 12 Ultra мы получим Xiaomi Mix 5 Pro. Именно эта модель и будет флагманской, с крутейшей камерой Leica. Каким будет этот смартфон?
Расскажем.
Дата выхода
Инсайдеры ставят на март.
Цена
От $1000. У нас? От 80 000 рублей, если, конечно, производитель станет официально продавать устройство в РФ.
Характеристики
- SoC — Snapdragon 8 Gen 1
- Дисплей — не менее 6,7 дюйма, 120 Гц, Quad HD+, sAMOLED
- ОЗУ — 12 или 16 ГБ
- Флеш-памяти — 256 или 512 ГБ
- Аккумулятор — не менее 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка — 120 Вт
- Основная камера — квадрокамера с дюймовым датчиком на 50 (или более) Мп, ширик, перископ (10-кратный оптический зум)
- Селфи-камера — 32 Мп
- ОС — Android 12 + MIUI 13
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