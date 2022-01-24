Xiaomi MIX 5 Pro на изумительных рендерах
Красивый!
На авторитетном ресурсе LetsGoDigital, традиционно не допускающим ошибок, когда речь заходит о дизайне новых смартфонов, появились изумительные картинки топового Xiaomi Mix 5 Pro. Того самого, который выпустят вместо 12 Ultra.
Посмотрим.
Посмотрим.
Напомним, что, по словам сетевых аналитиков, устройство получит продвинутую тыльную камеру на три датчика:
- 50 мегапикселей с OIS
- 48 Мп телевик с OIS и 5-кратным оптическим зумом
- 48 Мп ультраширик с 0,5-кратным режимом
- Селфи-камера будет 40-мегапиксельой.
- Чип для обработки изображений Surge S2
- Оптика Leica
Сроки выхода? Весна.
Цены? От $1000, если даже не больше.
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