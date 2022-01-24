Xiaomi MIX 5 Pro на изумительных рендерах

Красивый!

На авторитетном ресурсе LetsGoDigital, традиционно не допускающим ошибок, когда речь заходит о дизайне новых смартфонов, появились изумительные картинки топового Xiaomi Mix 5 Pro. Того самого, который выпустят вместо 12 Ultra.

Посмотрим.

Посмотрим.

Напомним, что, по словам сетевых аналитиков, устройство получит продвинутую тыльную камеру на три датчика:

50 мегапикселей с OIS

48 Мп телевик с OIS и 5-кратным оптическим зумом

48 Мп ультраширик с 0,5-кратным режимом

Селфи-камера будет 40-мегапиксельой.

Чип для обработки изображений Surge S2

Оптика Leica

Сроки выхода? Весна.

Цены? От $1000, если даже не больше.

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