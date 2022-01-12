Xiaomi Mix Fold 2: дата выхода, цена, характеристики

Гибкий флагман.

Xiaomi Mix Fold 2 придет на смену Mix Fold и станет одним из самых продвинутых смартфонов с гибким дисплеем на рынке. Еще бы, конкуренция сейчас огромная. Тот же HONOR Magic V великолепен! А OPPO Find N, так и вовсе, изумителен. Изучали — знаем!

Каким будет наследник Mix Fold? Расскажем.

Характеристики

SoC: Snapdragon 8 Gen 1

Раскладной экран: AMOLED, 120 Гц

Внешний дисплей: AMOLED, 120 Гц

Флеш-память: до 512 ГБ

ОЗУ: до 12 ГБ

Аккумулятор: не менее 4000 мА*ч

Быстрая зарядка: вероятно, что 120-ваттная

Тыльная камера: тройная, с датчиками на 50 Мп

Селфи-камера: 32 или 48 Мп

ОС: Android 12 + MIUI 13

Дата выхода

Первый квартал 2022 года.

Цена

От 1200 до 1500 долларов.

Почитаем?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: