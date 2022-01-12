Xiaomi Mix Fold 2: дата выхода, цена, характеристики
Гибкий флагман.
Xiaomi Mix Fold 2 придет на смену Mix Fold и станет одним из самых продвинутых смартфонов с гибким дисплеем на рынке. Еще бы, конкуренция сейчас огромная. Тот же HONOR Magic V великолепен! А OPPO Find N, так и вовсе, изумителен. Изучали — знаем!
Каким будет наследник Mix Fold? Расскажем.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 8 Gen 1
- Раскладной экран: AMOLED, 120 Гц
- Внешний дисплей: AMOLED, 120 Гц
- Флеш-память: до 512 ГБ
- ОЗУ: до 12 ГБ
- Аккумулятор: не менее 4000 мА*ч
- Быстрая зарядка: вероятно, что 120-ваттная
- Тыльная камера: тройная, с датчиками на 50 Мп
- Селфи-камера: 32 или 48 Мп
- ОС: Android 12 + MIUI 13
Дата выхода
Первый квартал 2022 года.
Цена
От 1200 до 1500 долларов.
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