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Xiaomi Mix Fold 2: дата выхода, цена, характеристики

12 Янв, 2022

Xiaomi Mix Fold 2: дата выхода, цена, характеристики

Гибкий флагман.

Xiaomi Mix Fold 2 придет на смену Mix Fold и станет одним из самых продвинутых смартфонов с гибким дисплеем на рынке. Еще бы, конкуренция сейчас огромная. Тот же HONOR Magic V великолепен! А OPPO Find N, так и вовсе, изумителен. Изучали — знаем!

Каким будет наследник Mix Fold? Расскажем.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 8 Gen 1
  • Раскладной экран: AMOLED, 120 Гц
  • Внешний дисплей: AMOLED, 120 Гц
  • Флеш-память: до 512 ГБ
  • ОЗУ: до 12 ГБ
  • Аккумулятор: не менее 4000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: вероятно, что 120-ваттная
  • Тыльная камера: тройная, с датчиками на 50 Мп
  • Селфи-камера: 32 или 48 Мп
  • ОС: Android 12 + MIUI 13

Дата выхода

Первый квартал 2022 года.

Цена

От 1200 до 1500 долларов.

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