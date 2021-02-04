Xiaomi намекнула на появление нового смартфона серии Mi MIX

Двухлетний перерыв закончен.

Похоже, что Xiaomi мало одного флагмана Mi 11. Как оказалось, компания приготовила своим фанатам сюрприз.

Лей Цзюнь – генеральный директор Xiaomi – намекнул на возрождение линейки Mi MIX. Спустя 2 года серия обновится.

Очевидно, что грядет новый Mi MIX. Причем – очень дорогой. Лей Цзюнь поинтересовался в соцсети Weibo, купят ли пользователи смартфон за 10 000 юаней (около 1500 долларов США).

Еще глава Xiaomi спросил, чего люди ждут от такой модели? В ответ поклонники заявили – высочайшего качества и наличия достаточных запасов на складе.

Mi MIX прямо не упоминался. Однако инсайдеры утверждают, что речь именно о нем. Он не будет концептуальным как Mi MIX Alpha. Телефон поступит в массовое производство и станет продаваться всем желающим.

Кроме того, ходят слухи, что Mi MIX получит складную конструкцию. Анонс устройства должен состояться в этом году.

Источник: gizmochina.com

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