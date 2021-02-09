Xiaomi не отменила дешевый флагман Mi 11 Lite, его скоро представят

Если верить свежим утечкам.

8 февраля Xiaomi выпустила международную версию Mi 11. Увы компания ничего не рассказала про модель Lite. Хотя это ожидалось.

Впрочем, расстраиваться рано. Упрощенный флагман еще в планах Xiaomi. Сообщается, что телефон засветился на сайте организации Bluetooth SIG.

Никакой маскировки, новинка так и называется – Mi 11 Lite. Аппарат имеет номер M2101K9AG. Буква G в конце указывает на глобальный релиз, а не устройство для Индии или Китая.

Появление Mi 11 Lite на Bluetooth SIG – признак скорого дебюта. Что касается характеристик, информации мало. Ясно лишь, что есть поддержка Bluetooth 5.2.

Также слухи приписывают гаджету 6 ГБ оперативной памяти и модем 5G. Процессор будет более слабый, чем Snapdragon 888. В роли ОС выступит MIUI 12.5, созданная на базе Android 11.

Источник: androidauthority.com

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