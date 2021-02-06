Xiaomi обошла Samsung и Apple на российском рынке смартфонов

Чтобы стать лидером, ей не хватило 1%.

Как у Xiaomi идут дела в России? Можно сказать, что отлично. У нее есть все шансы возглавить местный рынок.

Утверждение не голословное. Аналитики из авторитетной Canalys опубликовали отчет за 4 квартал 2020 года. Он касается РФ.

Если верить исследованию, на российском рынке лидирует Huawei. Ее доля составляет 25%. Но на счету Xiaomi – 24%. Она отстала лишь на процент.

Это позволяет Xiaomi занимать второе место. Конкуренты далеко позади. Samsung на третьей строчке с 20%. У Apple и Realme по 17% и 4% соответственно.

Кроме того, Xiaomi одна из немногих продемонстрировала рост поставок. За упомянутый период китайский гигант отгрузил на 11% больше телефонов, чем в 4 квартале 2019.

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