Xiaomi обрушила цены на смартфоны в рамках акции 618

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Xiaomi анонсировала крупную распродажу в своем официальном российском интернет-магазине. В рамках акции фестиваля покупок Xiaomi 618, который традиционно проходит в Китае, а теперь добрался и до России, Xiaomi снизила цены на многие модели смартфонов, включая вышедшие в мае Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro.

На специальной акции Xiaomi 618 в цене упали самые популярные смартфоны китайского производителя. Скидки были сделаны на Redmi Note 8T, Redmi 8A, Redmi 8, Redmi 7A и другие смартфоны.

Отдельно следует отметить уменьшение цены новинок 2020 года: Redmi Note 9 (обзор) и Redmi Note 9 Pro (обзор). Смартфоны продаются с прямой скидкой до 2 000 рублей. Кроме этого, за приобретение смартфонов покупатели получают возможность купить портативный аккумулятор Mi 18W Fast Charge Power Bank 3 за 1 рубль.

Еще одна выгодная акция действует для покупателей флагмана Xiaomi Mi 10. Вместе со смартфоном можно купить фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 всего за 1 рубль. Отметим, что новая модель фитнес-браслета, Mi Band 5, пока не поступила в официальную продажу в России.

Новая акция Xiaomi будет действовать с 18 по 21 июня. Посмотреть все выгодные предложения Xiaomi можно в интернет-магазине компании.

Источник: Xiaomi.

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