Xiaomi опустила цены смартфонов в России

Большие скидки.

Компания Xiaomi запустила большую летнюю распродажу смартфонов в своем российском интернет-магазине. В рамках акции, которая продлится до 12 августа, Xiaomi будет продавать со скидками все самые популярные модели смартфонов, включая флагманский Xiaomi Mi 10.

Летняя распродажа Xiaomi началась сегодня, 3 августа. В интернет-магазине Xiaomi были установлены крупные скидки на практически все представленные смартфоны. Скидки достигают пяти тысяч рублей. Примечательно, что сильнее всего в цене упали дорогие флагманские смартфоны, в том числе Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Смартфоны из среднебюджетной ценовой категории подешевели на 2-3 тысячи рублей. Скидки появились на популярные среди покупателей модели Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Poco F2 Pro и другие.

Помимо смартфонов, в рамках распродажи упали в цене другие продукты Xiaomi, которые представлены в России. Скидки появились на беспроводные наушники, телевизоры, ТВ-приставки, роботы-пылесосы и прочие продукты.

Акция продлится до 12 августа.

Источник: Xiaomi.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)