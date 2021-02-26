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Xiaomi откроет десятки фирменных магазинов по всей России

26 Фев, 2021

Xiaomi откроет десятки фирменных магазинов по всей России

При помощи МТС.

Хорошая новость для поклонников Xiaomi. Китайская компания станет ближе к российским пользователям. В буквальном смысле.

Гигант из Поднебесной объявил о планах открыть десятки фирменных магазинов по всей России. Покупатели получат доступ к расширенному ассортименту устройств Xiaomi.

магазин Xiaomi

Реализовать проект поможет МТС. Торговые точки Xiaomi будут организованы на ее платформе. В формате кобрендинга (объединения брендов).

Первый совместный салон начнет работу в марте этого года – в Туле. Позже подключатся и другие города.

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Инициатива позволит быстро обзавестись гаджетами Xiaomi (а также ее телевизорами, техникой для умного дома и так далее).

Кроме того, упор на продукцию Xiaomi сделает интернет-магазин МТС. Плюс появятся шоурумы.

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