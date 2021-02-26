Xiaomi откроет десятки фирменных магазинов по всей России

При помощи МТС.

Хорошая новость для поклонников Xiaomi. Китайская компания станет ближе к российским пользователям. В буквальном смысле.

Гигант из Поднебесной объявил о планах открыть десятки фирменных магазинов по всей России. Покупатели получат доступ к расширенному ассортименту устройств Xiaomi.

Реализовать проект поможет МТС. Торговые точки Xiaomi будут организованы на ее платформе. В формате кобрендинга (объединения брендов).

Первый совместный салон начнет работу в марте этого года – в Туле. Позже подключатся и другие города.

Инициатива позволит быстро обзавестись гаджетами Xiaomi (а также ее телевизорами, техникой для умного дома и так далее).

Кроме того, упор на продукцию Xiaomi сделает интернет-магазин МТС. Плюс появятся шоурумы.

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