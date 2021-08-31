Xiaomi открыла первый собственный кинофестиваль

В Китае.

Сегодня компания Xiaomi запустила свой новый необычный проект. Называется он Xiaomi Film Festival. Это полноценный кинофестиваль в режиме онлайн, на котором профессионалы киноиндустрии делятся своими шедеврами. Сняты они на смартфоны Xiaomi.

На открытии зрителям показали короткометражку «Один миллиард просмотров». В ней снялся знаменитый блогер Арун Майни.

В картинке господин Майни рассказывает о том, как пришел к известности. Недавно его канал преодолел отметку в 1 млрд просмотров!



Он благодарен технологиям за свою судьбу и с оптимизмом смотрит в будущее. Сейчас, чтобы стать режиссером не нужны дорогостоящие камеры. Достаточно смартфона. Того же Xiaomi Mi 11 Ultra c датчиком GN2.

«Один миллиард просмотров» как раз снят на это устройство. В течении этой недели покажут и другие картины, снятые на смартфоны.

А вот, чего достигла сама Xiaomi в этом году в России в области носимой электроники! Да, она первая. Если говорить о смартфонах в единицах, то у Xiaomi аж 40%

А это показатели общемировые.

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