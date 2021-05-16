Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 двухлетней давности

В России тоже.

В скором времени Xiaomi может представить неожиданный смартфон. Речь об обновленном Redmi Note 8 (оригинал которого вышел в 2019).

Устройство засветилось в базе данных FCC – Федеральной комиссии по связи США. Модель имеет номер M1908C3JGG и появится на нескольких рынках. В том числе – в Европе и России.

Redmi Note 8 (2021) получит новую “начинку”. Например, процессор MediaTek G85 вместо старого Snapdragon 665.

Также изменится батарея. Аккумулятор емкостью 4000 мАч будет поддерживать быструю зарядку на 22,5 Вт. Версия 2019 года предлагала лишь 18 Вт.

Разрешение основного датчика тыльной камеры – 48 МП. Кроме того, известно о MIUI 12.5 “из коробки”.

Остальные характеристики узнаем, когда гаджет анонсируют официально.

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)