Xiaomi подает в суд на США

Компания хочет выйти из черного списка.

Еще пару недель назад Дональд Трамп был президентом США. В настоящее время он уже покинул Белый дом. Однако перед уходом политик успел подписать неприятный указ.

Трамп внес в черный список несколько китайских компаний. Среди них оказалась и Xiaomi. Американские власти подозревают ее в связи с вооруженными силами Поднебесной.

Приказ Трампа запрещает инвесторам из Соединенных Штатов сотрудничать с Xiaomi. Например, покупать акции этого производителя. Имеющиеся ценные бумаги требуется продать в кратчайшие сроки.

Ясное дело – Xiaomi такая ситуация не устраивает. Корпорация отрицает работу на военных КНР. Решение Трампа она считает несправедливым.

К счастью, не все возможности исчерпаны. Сообщается, что Xiaomi инициировала судебный процесс против США. Она называет черный список “неконституционным” и просит американское правительство отменить его.

К чему приведет затея Xiaomi – узнаем в ближайшие месяцы.

Источник: phonearena.com

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