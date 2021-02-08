Xiaomi подтвердила выпуск Mi MIX 4 в этом году

Еще компания готовит планшет.

Соскучились по серии Mi MIX? На днях генеральный директор Xiaomi намекнул на ее возрождение. Линейка скоро пополнится новым смартфоном.

Более того. На сказанном глава Xiaomi не остановился. Сообщается, что он подтвердил выпуск Mi MIX следующего поколения. Релиз состоится до конца 2021 года.

Также стало известно название модели – Mi MIX 4. О характеристиках есть лишь слухи. Гаджету приписывают экран-водопад, складную конструкцию и невероятную цену.

Xiaomi говорит, что Mi MIX 4 – ее самый дорогой телефон. Поклонникам придется раскошелиться.

На перечисленном сюрпризы не кончаются. В ближайшие месяцы китайский гигант планирует представить некий планшет. Вместе с Mi MIX 4 или отдельно? Неизвестно.

Источник: gizmochina.com

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