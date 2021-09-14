Xiaomi показала, какими будут ее смарт-очки

Smart Glass от Xiaomi.

Компания Xiaomi показала, как могут выглядеть ее смарт-очки. Пока речь идет о концепте, но, скорее всего, в реальность его воплотят в ближайшие годы.

Внешне смарт-очки отличить от обычных почти невозможно. Да и весят они также немного, всего 51 г. Экраны тут 0,13-дюймовые. Это MicroLED-дисплеи. Внутри находится 4-ядерный процессор, батарея, модули Wi-Fi и Bluetooth, камеры и около 500 иных компонентов.

В Xiaomi предполагают, что со временем смарт-очки полностью заменят смартфоны. Но это перспектива 10-15 лет, а пока они будут лишь великолепным дополнением к ним. На экраны будут приходить уведомления, также их можно использовать для навигации и звонков. Также планируется добавить флеш-памяти для хранения фото и видео.

И главное: функция перевода в реальном времени.

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