Xiaomi показала новые смартчасы с круглым дисплеем – Mibro Air
Ещё одна интересная новинка от знаменитого производителя.
В экосистеме Xiaomi появились ещё одни часы – Mibro Air. И это очень интересный гаджет по отличной цене. Все подробности и цены в нашей статье. Поехали!
Пока они доступны только по предзаказу за ~ 2600 руб ($33), а регулярная цена с 30 ноября будет уже ~ 4700 руб ($60). Купить можно в официальном интернет-магазине. Найти его в интернете несложно: по названию самих часов.
Теперь о самих часах:
- Они имеют металический корпус.
- Защищены от брызг по стандарту IP68 – плавать нельзя, но гулять под дождём и мыть руки – самое то.
- 1,28″ круглый TFT-экран занимает 95% площади.
- Аккумулятор в 200 мАч. Работают 10 дней в полноценном режиме. И целых 25 – без постоянного контроля сердцебиения и без постоянного подключения по Bluetooth.
- Bluetooth 5.0
- Умеют отслеживать разнообразные тренировки, следят за сном.
- Меряют пульс и сообщают об отклонениях.
- Позволяют получать все уведомления со смартфона.
- Имеют собственное приложение.
- Подходят мужчинам и женщинам – есть два варианта цвета корпуса.
Как вам такие часы? Если заказать сейчас, то выходит очень даже выгодно.
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