Xiaomi показала новые смартчасы с круглым дисплеем – Mibro Air

Ещё одна интересная новинка от знаменитого производителя.

В экосистеме Xiaomi появились ещё одни часы – Mibro Air. И это очень интересный гаджет по отличной цене. Все подробности и цены в нашей статье. Поехали!

Пока они доступны только по предзаказу за ~ 2600 руб ($33), а регулярная цена с 30 ноября будет уже ~ 4700 руб ($60). Купить можно в официальном интернет-магазине. Найти его в интернете несложно: по названию самих часов.

Теперь о самих часах:

Они имеют металический корпус .

. Защищены от брызг по стандарту IP68 – плавать нельзя, но гулять под дождём и мыть руки – самое то.

– плавать нельзя, но гулять под дождём и мыть руки – самое то. 1,28″ круглый TFT-экран занимает 95% площади.

TFT-экран занимает 95% площади. Аккумулятор в 200 мАч . Работают 10 дней в полноценном режиме. И целых 25 – без постоянного контроля сердцебиения и без постоянного подключения по Bluetooth.

. Работают 10 дней в полноценном режиме. И целых 25 – без постоянного контроля сердцебиения и без постоянного подключения по Bluetooth. Bluetooth 5.0

Умеют отслеживать разнообразные тренировки, следят за сном.

Меряют пульс и сообщают об отклонениях.

Позволяют получать все уведомления со смартфона.

Имеют собственное приложение.

Подходят мужчинам и женщинам – есть два варианта цвета корпуса.

Как вам такие часы? Если заказать сейчас, то выходит очень даже выгодно.

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