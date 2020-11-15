Новости

Xiaomi показала новые смартчасы с круглым дисплеем – Mibro Air

15 Ноя, 2020

Xiaomi показала новые смартчасы с круглым дисплеем – Mibro Air

Ещё одна интересная новинка от знаменитого производителя.

В экосистеме Xiaomi появились ещё одни часы – Mibro Air. И это очень интересный гаджет по отличной цене. Все подробности и цены в нашей статье. Поехали!

часы Mibro Air

 

Пока они доступны только по предзаказу за ~ 2600 руб ($33), а регулярная цена с 30 ноября будет уже ~ 4700 руб ($60). Купить можно в официальном интернет-магазине. Найти его в интернете несложно: по названию самих часов.

часы Mibro Air

 

Теперь о самих часах:

  • Они имеют металический корпус.
  • Защищены от брызг по стандарту IP68 – плавать нельзя, но гулять под дождём и мыть руки – самое то.
  • 1,28″ круглый TFT-экран занимает 95% площади.
  • Аккумулятор в 200 мАч. Работают 10 дней в полноценном режиме. И целых 25 – без постоянного контроля сердцебиения и без постоянного подключения по Bluetooth.
  • Bluetooth 5.0
  • Умеют отслеживать разнообразные тренировки, следят за сном.
  • Меряют пульс и сообщают об отклонениях.
  • Позволяют получать все уведомления со смартфона.
  • Имеют собственное приложение.
  • Подходят мужчинам и женщинам – есть два варианта цвета корпуса.

часы Mibro Air

Как вам такие часы? Если заказать сейчас, то выходит очень даже выгодно.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Новинки Apple 2020

Обзоры Айфонов, которые еще покупают в 2020

Новинки Xiaomi 2020