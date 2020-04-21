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Xiaomi показала «темную тему 2.0» из MIUI 12. Зацените

21 Апр, 2020

Xiaomi показала «темную тему 2.0» из MIUI 12. Зацените

Доработали.

Компания Xiaomi анонсировала усовершенствованную темную тему для смартфонов Xiaomi и Redmi, которая станет частью оболочки MIUI 12. «Темная тема 2.0» (Dark Mode 2.0) распространяется на весь интерфейс программной оболочки, охватывая 42 системных и 20 популярных сторонних приложений.

Xiaomi показала «темную тему 2.0» из MIUI 12. Зацените

Представленный в MIUI 11 темный режим интерфейса оказался очень сырым, поскольку Xiaomi создавала его в спешке, чтобы успеть за Apple и Google, которые реализовали темную тему в iOS 13 и Android 10 соответственно. Он работал только в некоторых стандартных приложениях и не распространялся на сторонние приложения.

В обновленной версии темной темы в MIUI 12 разработчики Xiaomi учли свои недочеты. «Темная тема 2.0» поддерживает все стандартные приложения, включенные в оболочку MIUI 12. Кроме этого, разработчики реализовали «глубокую интеграцию» темной темы в 20 популярных сторонних приложений.

Xiaomi показала «темную тему 2.0» из MIUI 12. Зацените

В Xiaomi поработали и над технической частью вопроса. В новом темном режиме MIUI 12 используется нелинейное преобразование цветового пространства LAB и HSV, что улучшает визуальное восприятие. Кроме этого, контраст темной темы динамически изменяется в зависимости от яркости окружения для лучшей видимости. Это позволит комфортно пользоваться смартфоном с активированной темной темой при ярком естественном освещении.

Новая темная тема будет влиять на шрифты и динамически изменять контрастность шрифтов, уменьшая блики и размытость при необходимости для улучшенного восприятия. Также обновленный режим позволит затемнять обои на смартфоне по аналогии с темной темой в iOS 13 для iPhone.

Источник: GC.

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