Xiaomi показала «темную тему 2.0» из MIUI 12. Зацените

Доработали.

Компания Xiaomi анонсировала усовершенствованную темную тему для смартфонов Xiaomi и Redmi, которая станет частью оболочки MIUI 12. «Темная тема 2.0» (Dark Mode 2.0) распространяется на весь интерфейс программной оболочки, охватывая 42 системных и 20 популярных сторонних приложений.

Представленный в MIUI 11 темный режим интерфейса оказался очень сырым, поскольку Xiaomi создавала его в спешке, чтобы успеть за Apple и Google, которые реализовали темную тему в iOS 13 и Android 10 соответственно. Он работал только в некоторых стандартных приложениях и не распространялся на сторонние приложения.

В обновленной версии темной темы в MIUI 12 разработчики Xiaomi учли свои недочеты. «Темная тема 2.0» поддерживает все стандартные приложения, включенные в оболочку MIUI 12. Кроме этого, разработчики реализовали «глубокую интеграцию» темной темы в 20 популярных сторонних приложений.

В Xiaomi поработали и над технической частью вопроса. В новом темном режиме MIUI 12 используется нелинейное преобразование цветового пространства LAB и HSV, что улучшает визуальное восприятие. Кроме этого, контраст темной темы динамически изменяется в зависимости от яркости окружения для лучшей видимости. Это позволит комфортно пользоваться смартфоном с активированной темной темой при ярком естественном освещении.

Новая темная тема будет влиять на шрифты и динамически изменять контрастность шрифтов, уменьшая блики и размытость при необходимости для улучшенного восприятия. Также обновленный режим позволит затемнять обои на смартфоне по аналогии с темной темой в iOS 13 для iPhone.

Источник: GC.

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