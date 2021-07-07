Xiaomi показала умную квартиру со своими устройствами

Смарт-квартира со всем необходимым.

Компания Xiaomi открыла в Москве так называемую смарт-квартиру. На территории умного пространства общей площадью 80 квадратных метров демонстрируются различные устройства для умного дома от этого именитого производителя. Расскажем и покажем ниже, что можно увидеть в трехкомнатной умной квартире, в которой установлено порядка двух сотен смарт-девайсов Xiaomi.

Все устройства работают в единой системе, ими можно управлять с помощью смартфона (не обязательно от Xiaomi, iPhone также сгодится), так и используя голосовых помощников.

Квартира создана по образу и подобию аналогичного пространства из главного магазина производителя в Пекине. Теперь оно есть и в Москве.

Не все продукты, которыми оборудована выставочная смарт-квартира, на данный момент доступны на нашем рынке, но в будущем Xiaomi их обязательно привезет в Россию.

Сегодня там можно увидеть среди всего многообразия девайсов уникальный прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux 55 AMOLED Transparent Edition, стиральную машину Mijia Smart Washing Machine, холодильник Mi 2-Door Side-by-Side Refrigerator и многое-многое другое.

Куда приходить? Где смотреть? В БЦ «Прео 8» по адресу: Москва, Преображенская площадь, д. 8.

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