Xiaomi похвасталась MIUI 12 с детскими ошибками

И это не осталось незамеченным.

Пользователи ресурса Reddit посмеялись над многочисленными ошибками на официальном сайте компании Xiaomi. В обсуждении страницы, описывающей преимущества программной оболочки MIUI 12, пользователи обратили внимание на множество орфографических ошибок, большинство из которых являются очевидными.

В частности, на презентующем MIUI 12 сайте с ошибками написаны слова «Phhysics», «Animationg» и другие. По словам пользователей, ошибки есть практически на каждом слайде, представленном на странице.

С чем связано такое большое количество орфографических ошибок на сайте Xiaomi неизвестно. На момент написания публикации ошибки не исчезли с сайта компании.

Программная оболочка MIUI 12 будет выпущена в конце июня. Первоначально MIUI 12 станет доступна для пользователей только нескольких моделей смартфонов Xiaomi и Redmi. В рамках второй волны распространения MIUI 12, которая запланирована на июнь, обновление получат пользователи большинства моделей.

Источник: Reddit.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)