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Xiaomi похвасталась MIUI 12 с детскими ошибками

21 Май, 2020

Xiaomi похвасталась MIUI 12 с детскими ошибками

И это не осталось незамеченным.

Пользователи ресурса Reddit посмеялись над многочисленными ошибками на официальном сайте компании Xiaomi. В обсуждении страницы, описывающей преимущества программной оболочки MIUI 12, пользователи обратили внимание на множество орфографических ошибок, большинство из которых являются очевидными.

Xiaomi похвасталась MIUI 12 с детскими ошибками

В частности, на презентующем MIUI 12 сайте с ошибками написаны слова «Phhysics», «Animationg» и другие. По словам пользователей, ошибки есть практически на каждом слайде, представленном на странице.

С чем связано такое большое количество орфографических ошибок на сайте Xiaomi неизвестно. На момент написания публикации ошибки не исчезли с сайта компании.

Программная оболочка MIUI 12 будет выпущена в конце июня. Первоначально MIUI 12 станет доступна для пользователей только нескольких моделей смартфонов Xiaomi и Redmi. В рамках второй волны распространения MIUI 12, которая запланирована на июнь, обновление получат пользователи большинства моделей.

Источник: Reddit.

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