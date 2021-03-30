Xiaomi представила AirPower раньше Apple
Даже iPhone заряжает.
Вчера Xiaomi устроила масштабную презентацию и показала кучу новинок. В том числе – свой аналог AirPower.
Напомним, что такое AirPower. Это анонсированная, но не выпущенная Apple станция беспроводной зарядки. Ее главная фишка – “подпитка” нескольких гаджетов одновременно.
По слухам – Apple не справилась с перегревом AirPower. Поэтому релиз отложили на годы.
Однако Xiaomi решила проблему. 29 марта компания продемонстрировала необычный аксессуар. Внешне он напоминает AirPower.
На китайской станции помещается 3 устройства. Каждое из них может рассчитывать на мощность до 20 Вт.
Изделие совместимо с любыми девайсами стандарта Qi. На рекламном изображении есть даже iPhone. Тонкий стеб над Apple.
AirPower от Xiaomi стоит 90 американских долларов. В переводе на российские деньги – примерно 7 тысяч рублей.
Источник: macrumors.com
Читайте также:
- Анонс Apple MagSafe Duo: почти AirPower. Характеристики и цены в России
- Помните провальный коврик AirPower? Он возвращается по неадекватной цене
- Mophie 3 in 1 – новая беспроводная зарядка AirPower от Apple
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.