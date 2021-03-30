Xiaomi представила AirPower раньше Apple

Даже iPhone заряжает.

Вчера Xiaomi устроила масштабную презентацию и показала кучу новинок. В том числе – свой аналог AirPower.

Напомним, что такое AirPower. Это анонсированная, но не выпущенная Apple станция беспроводной зарядки. Ее главная фишка – “подпитка” нескольких гаджетов одновременно.

По слухам – Apple не справилась с перегревом AirPower. Поэтому релиз отложили на годы.

Однако Xiaomi решила проблему. 29 марта компания продемонстрировала необычный аксессуар. Внешне он напоминает AirPower.

На китайской станции помещается 3 устройства. Каждое из них может рассчитывать на мощность до 20 Вт.

Изделие совместимо с любыми девайсами стандарта Qi. На рекламном изображении есть даже iPhone. Тонкий стеб над Apple.

AirPower от Xiaomi стоит 90 американских долларов. В переводе на российские деньги – примерно 7 тысяч рублей.

Источник: macrumors.com

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