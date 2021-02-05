Xiaomi представила концептуальный смартфон с четырехугольным экраном-водопадом

Никаких портов и кнопок.

Сегодня Xiaomi показала очень необычный телефон. Это модель с так называемым дисплеем-водопадом.

Панель изогнута по всем краям. Подобный дизайн позволяет визуальным интерфейсам буквально течь по поверхности устройства – как вода.

Другая классная особенность – нет никаких клавиш и разъемов. Их функции берут на себя различные альтернативы (на основе 46 запатентованных технологий Xiaomi).

Разработчики постарались сделать гаджет интуитивно понятным. Пользоваться им максимально легко. Форм-фактор “просто экран” стал ближе к жизни.



Фронтальный объектив скрыт, зарядка исключительно беспроводная. На задней панели – в квадратном блоке – находится тыльная камера. Что за модуль ниже – неизвестно.

К сожалению, смартфон концептуальный. Не факт, что он когда-нибудь поступит в продажу. Цену Xiaomi тоже не озвучивает.

Источник: blog.mi.com

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)