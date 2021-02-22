Xiaomi представила наушники-ожерелье с “шумодавом”. Недорого!

Классная новинка.

Больше беспроводных наушников – всяких и разных. Xiaomi анонсировала модель с шейным ободком (или “ожерельем”). Называется аксессуар Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro.

Скажете, такое устройство уже было? Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro – это улучшенная версия предшественника (без приставки Pro). Цена почти не изменилась, а характеристики стали круче.

Во-первых, следует отметить поддержку активного шумоподавления. Громкость окружающих звуков снижается до 25 дБ.

Во-вторых, радует время автономной работы. Батарея на 150 мАч гарантирует 20 часов воспроизведения музыки (не на полной громкости).

Также Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro предлагают 10-миллиметровые излучатели и защиту IPX5. Пот и капли дождя – не проблема.

Для подключения к смартфонам служит Bluetooth 5.0. Аудио передается с низкой задержкой. Зарядка осуществляется через порт microUSB.

Сейчас наушники доступны лишь в Индии. Просят за них 25 американских долларов. Ждем начала продаж в других странах.

Источник: gizmochina.com

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