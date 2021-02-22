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Xiaomi представила наушники-ожерелье с “шумодавом”. Недорого!

22 Фев, 2021

Xiaomi представила наушники-ожерелье с “шумодавом”. Недорого!

Классная новинка.

Больше беспроводных наушников – всяких и разных. Xiaomi анонсировала модель с шейным ободком (или “ожерельем”). Называется аксессуар Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro.

Скажете, такое устройство уже было? Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro – это улучшенная версия предшественника (без приставки Pro). Цена почти не изменилась, а характеристики стали круче.

Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro

Во-первых, следует отметить поддержку активного шумоподавления. Громкость окружающих звуков снижается до 25 дБ.

Во-вторых, радует время автономной работы. Батарея на 150 мАч гарантирует 20 часов воспроизведения музыки (не на полной громкости).

Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro

Также Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro предлагают 10-миллиметровые излучатели и защиту IPX5. Пот и капли дождя – не проблема.

Для подключения к смартфонам служит Bluetooth 5.0. Аудио передается с низкой задержкой. Зарядка осуществляется через порт microUSB.

Сейчас наушники доступны лишь в Индии. Просят за них 25 американских долларов. Ждем начала продаж в других странах.

Источник: gizmochina.com

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